تستضيف محافظة جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولتي السعودية تويوتا للدرفت والأوتوكروس 2026.

وتأتي الجولة الختامية بعد الجولتين اللتين نظمتا في محافظة الأحساء أكتوبر الماضي، وشهدتا منافسات قوية بين نخبة من السائقين، في ظل سعي المشاركين إلى تحقيق أفضل النتائج وحصد النقاط الحاسمة في الترتيب العام، قبل تتويج أبطال الموسم.

وشهدت الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للدرفت تحقيق محمد العرابي المركز الأول في فئة المحترفين، متقدمًا على العماني أحمد العامري ويوسف باحويرث، فيما تصدر فهد بن ربيع فئة شبه المحترفين، وجاء سلطان العقيلي ثانيًا، وسعود العباسي ثالثًا، وفي فئة الهواة حقق قسورة همام المركز الأول، تلاه أمير العقيلي وأسامة العسيري.

وفي بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس، تصدر الأردني مصطفى نبيل العطاري الترتيب العام للجولة الثانية، مسجلًا أسرع زمن بلغ دقيقة واحدة و9.894 ثوانٍ، إلى جانب تحقيقه المركز الأول في فئة «P1»، فيما تصدر عمرو الحسن فئة «P2»، ويزيد الصهيل فئة «P3»، والأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي فئة «P4»، وعمر الديني فئة «P5».

وفي بقية الفئات، جاء علي الخضير في المركز الأول لفئة «G1»، وزيد أسامة مصري لفئة «+G1»، وراكان الصهيل لفئة «G2»، وزيد الهزاع لفئة «G3»، وأحمد بن خنين لفئة «G5»، فيما حققت ريم العبود المركز الأول في كأس السيدات.

وتجرى منافسات بطولة السعودية تويوتا للدرفت يومي 26 و27 نوفمبر، ويتنافس خلالها السائقون في مهارات التحكم بالمركبات أثناء الانجراف، وفق معايير تشمل الدقة والسرعة والأسلوب والسيطرة على السيارة، فيما تنظم منافسات بطولة السعودية تويوتا للأوتوكروس يومي 27 و28 نوفمبر، من خلال سباقات تعتمد على تسجيل أسرع زمن ممكن على مسار محدد بالأقماع المرورية.