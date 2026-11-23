استبعد الألماني ألكسندر زفيريف، نجم التنس، المصنف الأول عالميًا، أن تمنعه مشكلة في الكاحل من المشاركة في الأدوار النهائية لكأس ديفيز المقررة في بولونيا من 24 حتى 29 نوفمبر الجاري.

وقال زفيريف في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين، عُقب خسارته في النهائي أمام الإسباني كارلوس ألكاراز: «سأتحدث مع فريقي، لكني لا أعتقد أن مشاركتي في خطر، أعتقد أني بحاجة إلى بضعة أيام من الراحة، وأحتاج إلى الكثير من العلاج، خلال كأس ديفيز سيكون هناك معالج فيزيائي ممتاز، وأعلم أنه يمكنه أيضًا مساعدتي كثيرًا».

وأكد زفيريف، صاحب الـ29 عامًا، على أن الآلام التي يعاني منها في الكاحل حرمته من أفضل أسلحته، وهي الإرسال، وذلك خلال مواجهته أمام ألكاراز، مضيفًا: «تعتمد هذه الآلام على عدد المباريات التي ألعبها، هذا أمر لا أتعامل معه طوال الوقت، وليس شيئًا يزعجني بشكل دائم، إنها مشكلة تظهر مرة كل شهرين أو شهرين ونصف تقريبًا، وعندها تصبح مصدر إزعاج بالنسبة إليّ في الإرسال، أستطيع التحرك بشكل طبيعي من الخط الخلفي، المشكلة تكمن فعلًا في الإرسال، إذ لا أستطيع التراجع خطوة بقدمي اليمنى عندما أرسل».

وتابع المصنف الأول عالميًا: «لكن هذا ليس أمرًا يقلقني كثيرا، لأني أعتقد أني أعرف متى يجب أن أبلغ قمة مستواي في البطولات الكبرى، وأعرف ما الذي ينبغي علي القيام به في التحضير لكي أكون من دون آلام وبجاهزية كاملة بنسبة 100 بالمئة».

وتتواجه ألمانيا مع بريطانيا في ربع النهائي 26 نوفمبر الجاري، وفي حال الفوز ستلتقي الفائز بين التشيك وكندا.