استعداد «المدفعجية»

استعد لاعبو فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)