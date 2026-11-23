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استعداد «المدفعجية»
2026.11.23 | 03:24 pm
استعد لاعبو فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، بحصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)
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