منح الجهاز الطبي في نادي التعاون متعب المفرج الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة النهضة العماني، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي بعد إصابة بالعضلة الضامة أبعدته عن التدريبات الجماعية 5 أسابيع.

وتعرض المفرج للإصابة أثناء مباراة القادسية ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، 20 أكتوبر الماضي، واضطر الصربي فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، إلى تغيره عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وحلّ ناصر الهليل بديلًا عنه.

وتغيب المفرج عن مباراتي الرياض والاتفاق في الجولتين الـ 11 و 12.

ولعب المفرج مع التعاون الموسم الجاري في جميع المسابقات 11 مباراة، دون تسجيل أو مساهمة في صناعة أي هدف.

ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الريان القطري صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن الفيصلي الأردني الثالث، و10 نقاط عن النهضة العماني الأخير.