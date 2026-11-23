خرج من فريق الهلال الأول لكرة القدم خمسة لاعبين منذ آخر مواجهة لعبها في أوزبكستان أمام ناساف ، 29 سبتمبر 2025، قبل لقاء نيفتشي فرغانة، الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيلة الهلال التي فازت على ناساف قرشي الأوزبكي بنتيجة 3-2 في سبتمبر 2025 تغيّرت بشكل ملحوظ. رحل عدد من الأسماء الأساسية خاصة في الهجوم والدفاع، ودخلت مجموعة من الوجوه الجديدة، بينما حافظ الفريق على جزء كبير من عموده الفقري بقيادة المدرب سيموني إنزاجي.

في مقدمة الرحيلين يأتي البرازيلي ماركوس ليوناردو، صاحب هدف الفوز في تلك المباراة، الذي انتقل إلى أياكس الهولندي. كما غادر المهاجم عبدالله الحمدان إلى النصر في انتقال حر مطلع عام 2026، وانتقل المدافع علي البليهي إلى الشباب، والبرازيلي كايو سيزار إلى كورنثيانز، وعبدالله رديف إلى الأهلي.

في المقابل، سيظهر لأول مرة أمام الفرق الأوزبكية عدد من التعاقدات الجديدة، أبرزهم الهولندي كرينسيو سامرفيل، والإنجليزي أولي واتكينز، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي، والفرنسي محمد قادر ميتي.

ويغيب عن المواجهة الحالية أمام نيفتشي كل من سايمون بوابري ومحمد محرزي وسلطان مندش بسبب الإصابة.