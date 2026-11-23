يعود الجزائري رياض محرز، لاعب فريق الشمال القطري الأول لكرة القدم، إلى مواجهة أصدقاء الأمس للمرة العاشرة في مسيرته الكروية حين يلتقي الأهلي، الإثنين، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأتي هذه المواجهة بعد مرور نحو 6 أشهر على آخر مباراة مثّل فيها محرز الفريق الأهلاوي، وعقب انقضاء 7 أشهر على مشهد تتويج الجناح الجزائري وزملائه السابقين باللقب القاري.

وتمثّل هذه المواجهة مناسبة عاطفية لمحرز، إلا أنّه عايشها سابقًا عندما واجه ليستر سيتي بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، إذ كان منافسًا لـ «الثعالب» في 9 مناسبات في 3 مسابقات إنجليزية محلية مختلفة، بين عاميْ 2018 و2023، وشهدت نتائج متفاوتة وذكريات مضادة.

ففي تاريخ 27 سبتمبر 2020، سجل محرز هدفًا وصنع هدفًا آخر لمانشستر سيتي أمام فريقه السابق في الدوري الإنجليزي، لكن الصدمة تمثّلت بخسارة محرز وفريقه للمباراة بنتيجة 2ـ5 على ملعب الاتحاد، وشهدت «هاتريك» لجيمي فاردي، زميل محرز السابق في ليستر سيتي.

وثأر مانشستر سيتي لهذه النتيجة بتاريخ 26 ديسمبر 2021، على مسرح الدوري الإنجليزي أيضًا، عندما فاز بنتيجة 6ـ3 على ليستر سيتي، بحضور مؤثر لمحرز الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 14، قبل أن يصنع الهدف الخامس لايميريك لابورت، لاعب النصر السابق، في الدقيقة 69.

وبالمجمل، مثّل رياض محرز مانشستر سيتي 9 مرات أمام ليستر سيتي، وفاز في 6 منها، مقابل 3 هزائم، كما أنّه أسهم تهديفيًا في 4 من هذه المباريات، وبواقع 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة.