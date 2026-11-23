يستهدف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، انتصارًا غاب 223 يومًا في جدة على صعيد المنافسات القارية عندما يستضيف باختاكور الأوزبكي، الإثنين، على ملعب «الإنماء»، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعود الفوز الآسيوي الأخير لـ«النمور» تحت أنظار ودعم جماهيرهم إلى 14 أبريل الماضي حينما تجاوز عقبة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من بطولة النخبة في نسختها الماضية.

وتفوق الاتحاد على الوحدة في تلك المباراة التي استضافها ملعب «الإنماء» بفضل الهدف الذي سجله البرازيلي فابينيو تفاريس من ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الإضافي الثاني.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات الوقت الأصلي.

وبعدها، التقى الاتحاد مع ماتشيدا زيلفيا الياباني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، لكنه ودع البطولة الآسيوية إثر خسارته 0ـ1.

وفي النسخة الجارية، خاض الاتحاد مباراتين على ملعب «الإنماء» من دون أن يفرح جماهيره، إذ تكبد خلالهما خسارتين أمام شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2 ومواطنه العين 1ـ4 في الجولتين الثانية والرابعة من البطولة.

ويتطلع الفريق الجداوي تحت قيادة مدربه الألماني ينس فيسينج إلى نفض غبار الهزيمتين، والاحتفال بانتصار سيكون الأول وسط جماهيره في النسخة الجارية من البطولة القارية.

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز العاشر بـ4 نقاط حصدها من مباراتين خارجهما، حيث تعادل في الأولى مع الشمال القطري 1ـ1 وكسب الثانية أمام نيفتشي الأوزبكي 2ـ1، وفي المقابل يأتي باختاكور في المركز الـ14 برصيد نقطتين من تعادلين مع الأهلي 1ـ1 والقادسية بالنتيجة ذاتها.

وينص نظام البطولة على خوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بحيث يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية من منطقتي الغرب والشرق، وتجرى منافسات ثمن النهائي في مارس المقبل، في حين تلعب الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي بنظام التجمع في السعودية.