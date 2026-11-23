استعان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بالمدافع علي لاجامي في الظهير الأيمن لتعويض غياب المصاب محمد محزري أمام نيفيتشي فرغانه الأوزبكي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق حساب القطب العاصمي عبر منصة «إكس» الإثنين.

وفضّل إنزاجي إشراك التركي يوسف إكتشيشيك بجانب السنغالي خاليدو كوليبالي في عمق الدفاع الأزرق، فيما أعاد الهولندي كريسينسيو سامرفيل للقائمة الأساسية، بعد انتهاء فترة إيقافه «الانضباطية» 3 مباريات، إلى جانب البرازيلي جابرييل مارتينيلي العائد من الإصابة.

واعتمد المدرب الإيطالي في قائمته بالمباراة التي تنطلق عند الـ 4:45 مساءً بتوقيت السعودية، على 9 عناصر أجنبية يتقدمهم المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي سافيتش والفرنسي ثيو هيرنانديز، وفي المقدمة الإنجليزي أولي واتكينز، فيما أشرك لاعبان محليان وهما محمد كنو «القائد» ولاجامي.

ويغيب عن الأزرق العاصمي في هذه المواجهة سالم الدوسري لعدم الجاهزية، وسلطان مندش ومحزري للإصابة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة مجموعة «الغرب» برصيد 9 نقاط، مبتعدًا عن العين الإماراتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.