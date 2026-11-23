وضع بصمة واضحة مع الأندية التي أشرف عليها طوال عمله داخل الملاعب السعودية.

وبدأ المولود في العام 1973 مشواره لاعبًا في أمل حمام سوسة الذي سماه «فريقه الأم»، ثم مدربًا في تونس بين الأمل الرياضي وسكك الحديد الصفاقسي.

وحزم أمتعته إلى السعودية والعمل مع الشرق في الدرجة الثانية، ثم العين الذي صعد به في 2018، فالبكيرية الذي صعد به دون خسارة، مرورًا بالحزم الذي أوصله إلى دوري المحترفين قبل 6 جولات من النهاية، ثم القادسية، إلى العين مرة أخرى بعد ست تجارب محلية.

وعاد إلى الواجهة مع الفيصلي مديرًا رياضيًا، وبات أول مدير رياضي عربي ينجح في قيادة فئتين سنيتين مختلفتين داخل نفس المنظومة الرياضية إلى الصعود، فقد حقق الصعود مع فريق تحت 18 عامًا ثم تحت 21 عامًا.

ضيف «الرياضية» التونسي محمد دحمان، مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم المكلف، الذي تحدث عن مشروعه مع النادي، وقراءته لمستقبل الفريق، ومحطات تجربته التدريبية، وتطور الكرة السعودية.

01

تسلمت المهمة الفنية مع الفيصلي قبل مواجهة الدرعية كيف تتعامل مع ضيق الوقت؟

كانت الحصة التدريبية الأولى لي مع الفريق قبل المباراة بثلاثة أيام، ولذلك لا أملك عصا سحرية لتغيير كل شيء في وقت قصير وركزت في البداية على الجانب النفسي، والتواصل مع اللاعبين ومنحهم الثقة ونعمل على تجهيز الفريق وفقًا لطبيعة المنافس، وندرس نقاط قوته وضعفه، مع التركيز على تنظيمنا الدفاعي والجوانب الفنية التي نحتاج إليها. الفيصلي يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وهدفنا دخول المباراة بعقلية الفوز، ونسأل الله التوفيق.

02

خضت العديد من التجارب منها القادسية والحزم والعين والبكيرية، ما المحطة التي تركت الأثر الأكبر في مسيرتك التدريبية؟

تجربتي مع البكيرية كانت من أبرز المحطات، فقد قضيت مع الفريق موسمين، ونجحنا في الصعود من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى دون هزيمة، قبل نهاية الدوري بأربع جولات وواصلنا العمل في الدرجة الأولى وكنا قريبين من الصعود، لكن جائحة «كورونا» أوقفت المنافسات، وأعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق ذلك الإنجاز بعدها انتقلت إلى الحزم، ونجحت في قيادته للصعود إلى دوري روشن السعودي قبل نهاية الدوري بسبع جولات، محققًا 91 نقطة، وهو رقم أعتز به كثيرًا وصعدت مع العين من الدرجة الثانية إلى الأولى، وحققت انتصارات مهمة في كأس الملك، منها الفوز على الشباب مع وج، وإقصاء القادسية مع البكيرية وأؤمن أن مسيرة المدرب لا تتكون من النجاحات فقط، بل من الإخفاقات والتجارب التي تمنحه الخبرة، وأعتز بجميع الأندية التي عملت معها.

03

عملت الموسم الماضي مديرًا رياضيًا وفنيًا في نادي الفيصلي، وأسهمت في عودة الفريق الأول إلى دوري «روشن» وصعود فرق الفئات السنية إلى الممتاز، كيف تقيّم هذه التجربة؟

كانت تجربة مهمة ومميزة بالنسبة لي، فهي المرة الأولى التي أتولى فيها منصب المدير الرياضي والفني في نادٍ، والموسم الماضي عملنا على مشروع متكامل، ونجحنا بفضل الله في إعادة الفريق الأول إلى دوري «روشن»، كما صعد فريقا تحت 18 وتحت 21 عامًا إلى الدوري الممتاز وكنت مسؤولًا عن الإشراف على جميع الفرق بالتعاون مع الإدارة، وأدرك جيدًا أهمية وجود فرق الفئات السنية في مسابقات الممتاز، لما لذلك من أثر في تطوير اللاعبين ومنحهم الخبرة اللازمة. أعد عودة الفيصلي إلى مكانته الطبيعية من الإنجازات التي أعتز بها.

04

هل معرفتك بلاعبي الفئات السنية تمنحك أفضلية في اختيار العناصر التي تستحق التصعيد للفريق الأول؟

بالتأكيد، فهناك عمل مشترك بيني وبين مدرب الفريق الأول واللجنة الفنية والإدارة الرياضية، ونحرص على متابعة اللاعبين وتقييم مستوياتهم بصورة مستمرة والموسم الماضي صعد خمسة أو ستة لاعبين من فريق تحت 21 عامًا، ونسعى إلى استمرار هذا النهج في الموسم الجاري وأي لاعب يثبت أحقيته ويملك الإمكانات التي يحتاج إليها الفريق الأول سنمنحه الفرصة، سواء في التدريبات أو المباريات، لأن الاستثمار في المواهب الشابة جزء أساسي من مشروع النادي.

05

أتفضل بناء فريق وفق هوية فنية ثابتة، أم تغيير أسلوب اللعب وفق إمكانات اللاعبين وطبيعة المنافس؟

المدرب الذكي هو الذي يعرف كيف يتعامل مع العناصر المتاحة أمامه. قد يمتلك المدرب أفكارًا فنية معينة، لكن الأهم أن تكون لديه مجموعة من اللاعبين القادرين على تطبيقها، وإذا كنت أبني فريقًا من البداية، أختار العناصر التي تتناسب مع فلسفتي، أما إذا تسلمت فريقًا في منتصف الموسم، فعليّ أن أتعامل مع إمكاناته وواقعه كذلك يجب احترام المنافس، ودراسة نقاط قوته وضعفه، مع التركيز في الوقت نفسه على إمكانات فريقي. الواقعية من أهم صفات المدرب الناجح.

06

ما الذي يميز الفيصلي عن الأندية التي سبق أن أشرفت عليها؟

منذ دخولي الفيصلي شعرت أنني أمام نادٍ كبير، حتى عندما كان الفريق ينافس في دوري الدرجة الأولى «يلو» سابقًا، كانت طريقة العمل والإمكانات المتاحة تتناسب مع متطلبات دوري «روشن» والنادي يوفر بيئة صحية للعمل، من مكاتب وصالات اجتماعات ومرافق لتحليل الفيديو، إلى جانب التنظيم الإداري والفني، هذه البيئة تساعد المدرب والإداري واللاعب على أداء مهامهم بصورة احترافية، وأعتقد أن الفيصلي يمتلك مقومات العودة إلى موقعه بين الأندية المنافسة.

07

ما الأهداف التي وضعتموها للموسم الجاري بعد العودة إلى دوري «روشن»؟

هدفنا الأول هو ضمان البقاء في دوري «روشن»، وهذا سيكون بمثابة إنجاز مهم في ظل التحديات التي نواجهها، خاصة بعض الظروف المالية ونريد إنهاء الموسم بصورة جيدة، وتحقيق الاستقرار الذي يساعد النادي على استعادة مكانته وإذا نجحنا في تثبيت أقدامنا في الدوري الموسم الجاري، فأنا متفائل بأن الفيصلي سيكون قادرًا في المواسم المقبلة على استعادة حضوره والمنافسة بصورة أقوى، وربما يصبح الحصان الأسود في المسابقة.

08

بعد انتقالك من دوري الدرجة الأولى إلى دوري «روشن»، ما أبرز الفوارق التي لمستها بين المسابقتين؟

دوري الدرجة الأولى شهد تطورًا واضحًا، سواء من ناحية عدد اللاعبين الأجانب أو القيمة التسويقية والإمكانات الفنية والتنظيمية، لكن الانتقال إلى دوري «روشن» يكشف عن فارق كبير في الإمكانات وهناك أندية تمتلك ميزانيات ضخمة واستقرارًا إداريًا وماليًا، إلى جانب جودة الملاعب والعناصر الأجنبية والمحلية. المنافسة في «روشن» مختلفة، والتعامل معها يتطلب استعدادًا فنيًا وذهنيًا أكبر.

09

كيف تقيّم مستوى اللاعب السعودي بعد أعوام من العمل معه في أكثر من نادٍ؟

أرى أن اللاعب السعودي كان مظلومًا في بعض الأحكام والأفكار السابقة، خاصة ما يتعلق بالانضباط والرغبة في التدريب والمسؤولية تقع أيضًا على الإطار الفني، فالمدرب الجيد يستطيع تحفيز اللاعب وتحميله المسؤولية وإخراج أفضل ما لديه واللاعب السعودي تطور كثيرًا، واستفاد من الاحتكاك باللاعبين الأجانب والمدربين أصحاب المدارس المختلفة. كما أن الاستقرار المالي والعقود الاحترافية يمنحانه راحة أكبر وتركيزًا أعلى. يمتلك اللاعب السعودي ذكاءً فنيًا وسرعة ومرونة بدنية، وما يحتاج إليه هو مواصلة العمل وتطوير عقليته الاحترافية.

10

دوري «روشن» أصبح وجهة للمدربين والنجوم العالميين، وأنت من المدربين العرب الموجودين في المسابقة، هل تشعر أن ذلك يضاعف مسؤوليتك؟

بالتأكيد، إنها مسؤولية كبيرة، خاصة عندما تحتك بمدربين من مدارس كروية مختلفة وأسماء تمتلك خبرات واسعة. لكنني أثق بإمكاناتي وبما أملكه من خبرة علمية وعملية وأنا لاعب كرة قدم سابق، لعبت في الدوري الممتاز في تونس وحملت شارة قيادة فريقي نحو 14 عامًا، كما حصلت على أعلى الشهادات التدريبية، ودرست في المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد في تونس، وهو من المؤسسات المعروفة بتكوين المدربين وأعد وجود هذه المدارس التدريبية المتنوعة فرصة للتعلم وتبادل الأفكار، فالمدرب يجب أن يظل متابعًا ومتطورًا، وألا يتوقف عن اكتساب الخبرات من زملائه.

11

حدثنا عن واقع الكرتين السعودية والتونسية خاصة أنك عاصرت التجربتين من خلال عملك التدريبي؟

الكرة السعودية تشهد تطورًا مذهلًا وسريعًا، وفي المقابل تعيش الكرة التونسية تراجعًا مقلقًا بسبب ضعف البنية التحتية وقلة الموارد المالية، وهو ما انعكس على الأندية والمدربين واللاعبين وأصبحت مهنة التدريب في تونس شاقة، في ظل الضغوط وقلة خطط التطوير. ومع ذلك، تبقى تونس مدرسة كروية عريقة وولّادة للمواهب والمدربين، وأتمنى أن تستعيد مكانتها، أما السعودية، فأنا موجود فيها منذ نحو 14 عامًا، وشاهدت مراحل التطور بنفسي، هناك تنظيم ودعم وميزانيات واهتمام بالحوكمة والاستدامة، إلى جانب تطور المنشآت والملاعب والنقل التلفزيوني واللاعب والمدرب يتمتعان ببيئة عمل مستقرة ومحفزة، وهذا انعكس بصورة واضحة على مستوى دوري «روشن».

12

ما رسالتك لجماهير الفيصلي، وما الذي تعدهم به في المرحلة المقبلة؟

جماهير الفيصلي تعرف محمد دحمان جيدًا، فأنا لست غريبًا عن النادي، وأعد نفسي واحدًا من أبنائه، وأعرف قيمة هذا الكيان وطموحات جماهيره وأعدهم بأنني لن أدخر أي جهد أو وقت في سبيل تطوير الفريق وتحقيق النتائج التي تليق باسم الفيصلي، وسأعمل بكل إخلاص مع جميع الفئات، من الفريق الأول إلى فرق المراحل السنية. نحتاج إلى دعم الجماهير ووقوفها بجانبنا، والتوفيق في النهاية من عند الله.