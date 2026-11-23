الاتفاق يصل

وصلت بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى الإمارات ظهر الإثنين، وذلك استعدادًا لمواجهة عجمان ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج للأندية التي تجمع الفريقين الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)