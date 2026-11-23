يعود فريق الخليج الأول لكرة القدم إلى التدريبات على ملعبه في مدينة سيهات 8 ديسمبر المقبل عقب الانتهاء من أعمال الزراعة الشتوية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويواصل لاعبو «الدانة» تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز استعداداتهم اليومية على رديف ملعب مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية في القطيف، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

واكتملت صفوف الخليج بعودة آخر لاعبيه المصابين الجناح فهد الرشيدي، الذي انتظم في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من تمزق في العضلة الأمامية للفخذ.

وغاب الرشيدي عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة خلال مواجهة الفيحاء في 15 أكتوبر الماضي في الجولة التاسعة، ليخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي استمر نحو شهرين.

ويستعد الخليج، صاحب المركز التاسع بنقاطه الـ 15 نقطة، لاستئناف مبارياته بعد التوقف بمواجهة مضيفه الخلود الجمعة المقبل في الجولة الـ13.