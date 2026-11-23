شارك الدكتور واسم آل حسن رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، وعبد الله السنيد الرئيس التنفيذي للاتحاد، عضو لجنة التسويق بالاتحاد الدولي للعبة، في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «FIE» التي اختتمت، الأحد في بودابست العاصمة البلغارية، بحضور ممثلي الاتحادات من مختلف دول العالم.

وشهدت الجمعية العمومية مناقشة عدد من الملفات والقرارات المتعلقة بمستقبل رياضة المبارزة، أبرزها الموافقة على استضافة بلغاريا لبطولة العالم للمبارزة للرواد لعام 2027، وإيطاليا لبطولة العالم للمبارزة للرواد لعام 2029، إلى جانب بحث ملفات استضافة بطولة العالم للرواد لعام 2028 وبطولة العالم للناشئين والشباب لعام 2029.

وتضمنت أعمال الجمعية استعراض التقرير السنوي للمكتب التنفيذي لعام 2025، ومناقشة التقارير والحسابات المالية ومشروع ميزانية الاتحاد الدولي لعام 2027، إضافة إلى بحث وضع عضوية الاتحاد المكسيكي للمبارزة، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللوائح الفنية وقواعد المنافسات.

وتناولت الاجتماعات الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي، وتطوير منظومة التحكيم، وتعزيز الحوكمة والنزاهة والتسويق الرياضي، إلى جانب سبل توسيع انتشار رياضة المبارزة عالميًا وتطوير بطولاتها وبرامجها المستقبلية.