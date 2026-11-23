حظيت لعبة «Grand Theft Auto VI»، المعروفة اختصارًا باسم «GTA 6»، بإقبال عالمي كبير، وذلك بعدما تم طرحها رسميًا، والتي تُعد واحدة من أبرز إصدارات ألعاب الفيديو التي تحظى باهتمام واسع، في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها سلسلة «Grand Theft Auto» من تطوير شركة «Rockstar Games».

وتدور أحداث اللعبة في ولاية «Leonida» الخيالية، المستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية، وتحديدًا في مدينة «Vice City»، التي تعود بحلة جديدة ضمن عالم مفتوح يضم مجموعة متنوعة من المناطق الحضرية والطبيعية.

وتقدم اللعبة شخصيتين رئيستين هما «Lucia» و«Jason»، وتتمحور أحداث القصة حول سلسلة من المغامرات والمواقف المتنوعة، مع التركيز على التحديات التي تواجه الشخصيتين.

وعلى صعيد أسلوب اللعب، تواصل «GTA 6» تقديم تجربة العالم المفتوح التي اشتهرت خلالها السلسلة، مع بيئات متنوعة وتفاصيل بصرية متطورة، في إطار سعي الشركة إلى تقديم تجربة جديدة تستفيد من إمكانات أجهزة الألعاب الحديثة.

وجذبت اللعبة اهتمامًا كبيرًا من مجتمع اللاعبين، وذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة «GTA 5»، وسط توقعات أن تشكل النسخة الجديدة محطة بارزة في مستقبل ألعاب العالم المفتوح.