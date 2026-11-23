غاب الإسباني دافيد رايا، حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية المفتوحة، الإثنين، قبل مباراته ضد بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بعدما اضطر إلى مغادرة الملعب خلال تعادل «المدفعجية» مع نيوكاسل 2ـ2 في الدوري المحلي.

وشارك مواطنه كيبا أريسابالاجا، والفرنسي إيلان ميلييه، الحارسان البديلان في التدريبات، فيما خضع اللاعبون لتمارينهم استعدادًا لمباراة على أرضهم أمام الفريق الألماني.

واستُبدل رايا بأريسابالاجا في الدقيقة 70 من المباراة المنظمة على ملعب «سانت جيمس بارك» السبت الماضي، إثر احتكاك مع الدنماركي وليام أوسولا، مهاجم نيوكاسل.

وغادر الحارس الإسباني صاحب الـ31 عامًا أرض الملعب ممسكًا بذراعه اليسرى، وهو يعاني انزعاجًا واضحًا، وسط مؤشرات إلى إصابة في الكتف.

وأدى رايا دورًا أساسيًا في إنهاء أرسنال انتظارًا دام 22 عامًا لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في سبع مباريات من أصل 10 خاضها الموسم الجاري قبل مواجهة نيوكاسل.

وجاءت إصابة رايا في اليوم ذاته الذي شهد عودة وليام صليبا إلى قائمة الفريق، ولم يخض المدافع الفرنسي الذي بقي على مقاعد البدلاء من دون أن يشارك، أي مباراة الموسم الجاري بسبب الإصابة.

أما الجناح بوكايو ساكا، الغائب منذ 21 أكتوبر الماضي، بسبب إصابة في الفخذ، فما زال يحتاج إلى أسابيع عدة قبل العودة إلى الملاعب.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري بفارق ست نقاط عن برايتون، أقرب مطارديه، كما حقق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا.