يظهر فريق القادسية الأول لكرة القدم بالقميص الأبيض أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب راشد في دبي ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق ما أعلنه في حسابه الرسمي بمنصة "أكس".

وعقد الاجتماع الفني الإثنين في دبي بحضور ممثلي الناديين، واختار شباب الأهلي الإماراتي القميص الأحمر أمام القادسية، فيما وقع اختيار الأخير على اللون الأبيض.

من جانبه، أجرى القادسية ظهر الإثنين تدريبه الأخير في الدمام بمشاركة جميع اللاعبين وغادر الفريق إلى دبي بعد التدريب مباشرة.

ويدخل الفريق القدساوي اللقاء الآسيوي وهو في المركز الخامس برصيد ثماني نقاطٍ من انتصارين وتعادلين، بينما يأتي الفريق الإماراتي رابعًا بتسع نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ، مقابل خسارةٍ وحيدةٍ.