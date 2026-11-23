وصلت بعثة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم إلى مدينة عجمان الإماراتية، الإثنين، وفق الحساب الرسمي للنادي في «إكس»، ويتقدمها المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، تمهيدًا لمواجهة صاحب الأرض، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من ثالث مجموعات دوري أبطال الخليج للأندية.

وانضم ديمبيلي إلى البعثة المغادرة بعد تعافيه التام وعودته أخيرًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، إثر اجتيازه الاختبارات البدنية واللياقية في 12 نوفمبر الجاري، ليطوي بذلك صفحة غيابه التي امتدت لنحو ثلاثة أسابيع، بداعي تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الفريق الشرقاوي أمام منافسه الخلود 24 أكتوبر الماضي، لحساب بطولة دوري روشن السعودي.

وتجري المباراة الخليجية على ملعب راشد بن سعيد في عجمان، وتنطلق في تمام الـ 06:30 مساءً بتوقيت السعودية.

وكان الفريق الاتفاقي خاض تدريبه الأخير قبل المغادرة على ملعبه في الدمام، تحت قيادة مدربه الأسترالي آرثر باباس، الذي ركز على الجوانب الفنية وتطبيق الجمل التكتيكية المقرر اعتمادها في اللقاء.

ويدخل الاتفاق المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، متساويًا مع أربيل العراقي المتصدر، وعجمان صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل كاظمة الكويتي الترتيب دون رصيد.

وكان الاتفاق تفوق على عجمان بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثالثة التي جمعتهما على ملعبه في الدمام بدايات الشهر الجاري.