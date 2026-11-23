يملك المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ثلاث فرص لقطع بطاقة العبور إلى دور الـ 32 من كأس العالم للناشئين، الجارية في قطر، بعد فوزه على فرنسا 1ـ0، مساء الأحد، ضمن ثاني جولات المجموعة الرابعة.

الفرصة الأولى والأكثر ضمانًا تتمثّل في التغلُّب على هايتي، الأربعاء، في ختام منافسات المجموعة، والوصول إلى النقطة السادسة، ما يضمن التأهل المباشر، مع إمكانية احتلال المركز الأول حسب بقية نتائج المجموعة.

وتفتح نتيجة التعادل، وهي الفرصة الثانية، طريقين أمام المنتخب، التأهل مباشَرةً عبر المركز الثاني، أو دخول دائرة المنافسة على البطاقات الثماني المخصصة لأفضل الثوالث.

وحتى الخسارة من هايتي لا تُبدِّد فورًا آمال الصعود. في هذه الحالة، قد يعبر «الأخضر» ضمن أفضل الثوالث لكن بحسابات معقّدة، تضبطها نتائج الآخرين.

وكان شامان القحطاني، لاعب الوسط، قد أحرز هدف الفوز على فرنسا، مانحًا المنتخب، الذي يُدرِّبه أحمد الحنفوش، أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبالانتصار، عوَّض اللاعبون خسارتهم الافتتاحية أمام أوروجواي 2ـ3، وحازوا أفضلية المواجهة المباشرة مع فرنسا.

ويتصدر أوروجواي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، ويحتل السعوديون المركز الثاني بـ 3 نقاط وأفضلية المواجهات المباشرة أمام فرنسا، ويبقى هايتي في المركز الرابع والأخير من دون أي نقطة.

ويُرتِّب المونديال مراكز المجموعات بناءً على عدد النقاط، يليه عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة نقطيًّا، ثم فارق الأهداف بين المنتخبات المتعادلة إذا كان عددها أكثر من اثنين.