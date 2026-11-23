اختتم فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة السد القطري، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة بحصة تدريبية خفيفة، ظهر الإثنين، خلت من المناورة الفنية المعتادة، حسبما أوردت مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وقاد المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو تدريبًا خفيفًا، على ملعب مركز «دار النصر»، واستدعى لقائمة المباراة، المقررة على ملعب «الأول بارك»، جميع اللاعبين الأجانب الـ 10، بمن فيهم الجناح السنغالي ساديو ماني، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط.

وأفادت المصادر بإبعاد الجناح أيمن يحيى عن القائمة، لنقص الجاهزية البدنية.

ويدخل الفريق إلى معسكر مبيت داخل أحد فنادق الرياض، يتجه منه إلى الملعب قبل المباراة، التي تنطلق في الـ 09:15 مساءً، بساعات قليلة.

وغاب ماني عن مباراة الأهلي، الجمعة، في جدة بسبب استقباله مولودًا. كذلك، غاب عبد الكريم بقرارٍ فني، ويحيى لنقص الجاهزية.

وخسِر «الأصفر» 1ـ3 قمة «الكلاسيكو»، المؤجلة من تاسع جولات دوري روشن السعودي، ومنح الجهاز اللاعبين راحةً، السبت، وعادت تدريباتهم الأحد.