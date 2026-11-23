اختار الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الثنائي فراس البريكان والإنجليزي إيفان توني لقيادة هجومه أمام الشمال القطري، الإثنين، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ودفع بوسيتش بالسنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعيد باعطية، والتركي ميريح ديميرال، وأبو بكر سيدي، وزكريا هوساوي.

وفي خط الوسط، اعتمد المدرب الهولندي على زياد الجهني، والفرنسي فالنتين أتانجانا، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، فيما يقود البريكان وتوني والبرازيلي ويندرسون جالينو الخط الأمامي.

وتنطلق المواجهة عند الـ 07:00 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب البيت، الذي يحتضن لقاء الفريقين ضمن منافسات منطقة الغرب في البطولة القارية.