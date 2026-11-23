فرّط فريق الهلال الأول لكرة القدم في تقدّمه بفارق هدفين أمام مضيفه نيفتشي فرغانة الأوزبكي، واكتفى بالتعادل 2ـ2، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليكرر «الأزرق» هذا السيناريو للمرة الأولى قاريًا منذ 14 عامًا.

وأنهى الفريق العاصمي الشوط الأول على ملعب منافسه متقدمًا بهدفين سجّلهما المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز، والجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقتين 21 و28.

ومع بدايات الشوط الثاني تمكن الفريق الأوزبكي من تقليص الفارق بهدف سجله الجناح أبروربيك إسماعيلوف في الدقيقة 50.

وبعد 8 دقائق فقط سجّل أصحاب الضيافة هدفًا آخر بتوقيع الجناح أليشر أوديلوف، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» تدخلت لإلغائه بداعي التسلل.

ومع ذلك لم تتوقف محاولات نيفتشي واستطاع إدراك التعادل في الدقيقة 70 بفضل هدف عكسي أحرزه التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع الفريق الزائر، بالخطأ في مرماه.

ويعود آخر تفريط هلالي في أفضلية بفارق هدفين قاريًا إلى مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2012، عندما تقدّم 3ـ1 أمام الغرافة القطري، قبل السماح لمنافسه بإدراك التعادل 3ـ3 في أواخر المباراة.

وبالتعادل مع نيفتشي، ارتفع رصيد الهلال، وصيف الترتيب، إلى عشر نقاط، فيما نال الفريق الأوزبكي نقطته الخامسة.

وحقق الهلال 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمة في الجولات الخمس الأولى من المجموعة.

وسيلتقي في الجولة المقبلة على ملعبه مع العين الإماراتي، بينما سيحل نيفتشي ضيفًا على الاستقلال الإيراني.