دك المنتخب الإسباني لكرة القدم تحت 17 عامًا شباك نظيره الفيجي بـ 15 هدفًا مقابل لا شيء، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال الناشئين التي تستضيفها ملاعب «إسباير زون» في الدوحة العاصمة القطرية.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى ست نقاط في المركز الأول، بعدما حققت فوزها الثاني وكان بخماسية نظيفة على الصين. أما فيجي فبقيت بالمركز الأخير برصيد صفري، وستواجه المغرب، ثاني المجموعة بثلاث نقاط، الصين في وقت لاحق اليوم.

وكانت إسبانيا قريبة من معادلة الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ البطولة، والمسجل باسم المغرب الذي فاز على كاليدونيا الجديدة 16ـ0 في التاسع من نوفمبر 2025.

سجل لإسبانيا كل من رافا كروز «5، 10، 21، 57، 65»، وروبرتو توماس «12، 19، 35» من ركلة جزاء، وجييرمو تروخيانو «25، 40، 51» وخورخي دومينجيز «53، 74» وماركو كومباني «43»، ويريمي راموس «80».

فرض أشبال «الماتادور» الإسباني سيطرة مبكرة على المباراة وأنهى الشوط الأول بتسعة أهداف بفضل الضغط العالي والاستحواذ الذي تجاوز 75 في المئة ودقة التمرير العالية.

وواصل الإسبان سيطرتهم على الحصة الثانية وأضافوا ستة أهداف أخرى عبر استغلال المساحات والاختراقات المستمرة لدفاع فيجي.

وفي باقي مباريات الإثنين فازت السنغال على كوبا بتسعة أهداف نظيفة لتنفرد بصدارة المجموعة السادسة بفارق الأهداف عن كرواتيا التي تغلبت بدورها على طاجيكستان 4ـ0.

فرضت السنغال سيطرة مبكرة على المباراة من خلال إيقاعها السريع وأنهوا الشوط الأول بخماسية نظيفة من توقيع إبراهيما ديوني «7 و37» ومحمد فاي «14»، وسيدي بارهاما ندياي «21» وسيجا إم بودجي «24».

وتواصل الضغط السنغالي في الحصة الثانية وعززوا تقدمهم بواسطة إبراهيما كوناتي «49»، وسيجا إم بودجي «55» والحاج سو«56» وموريس بياي «72».

وتختتم السنغال مشوارها بدور المجموعات أمام طاجيكستان «3 نقاط» الخميس في الرابعة مساء لحسم بطاقة التأهل، في ظل المنافسة المحتدمة مع كرواتيا «4 نقاط» والتي تواجه اليوم كوبا.

أما المباراة الأخرى بالمجموعة فتألق فيها المهاجم الكرواتي يونا بينكوتيتش الذي سجل ثلاثية، بينما اختتم زميله ياكوف ديديتش الرباعية.

ولحساب المجموعة الخامسة ألحق المنتخب الأوزبكى الخسارة الثانية بجامايكا بعد أن قلب تأخره إلى فوز كبير بنتيجة 6 ـ 2، ليخطف أول ثلاث نقاط، وينعش حظوظه بالتأهل إلى دور الـ 32، بعد أن سقط في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار، التي تخوض مباراتها الثانية لاحقًا ضد إيطاليا.

افتتح كيلفن براون التسجيل لجامايكا «8» ليرد لازيز عبد الرحيموف بهدف التعادل بعدها بدقيقة واحدة، قبل أن يعيد براون التقدم «25» لكن فرحته لم تدم سوى خمس دقائق بعد أن استقبلت شباكهم هدفًا ثانيًا من سوخروب ساديرجانوف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2ـ2.

وفي الشوط الثاني فرض الأوزبك سيطرتهم على الأحداث وسجلوا أربعة أهداف بتوقيع ساديرجانوف «47» و«56»، وأميرخون إركينوف «79» وأخروربيك رافشانبيكوف « 90+2».