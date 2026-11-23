يتقدّم النيجيري جورج إيلينيخينا خط هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام باختاكور الأوزبكستاني، مساء الإثنين، في جدة، ويجلس المهاجم يوسف النصيري على دكة الاحتياط.

ويتواجه الفريقان على ملعب «الإنماء» ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

واختار الألماني ينز فيسينج، مدرب «الإتي»، البدء بالصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافعَين سعد آل موسى والبرتغالي دانيلو بيريرا، والظهيرين مهند الشنقيطي وفارس عابدي، والسنغالي ديون لوبي ومختار علي في الوسط خلف الجزائري حسام عوَّار، والجناحين مروان الصحفي والهولندي ستيفن بيرجوين، وأمامهما إيلينيخينا.

ويحتفظ فيسينج بـ 12 لاعبًا على دكَّة الاحتياط، من بينهم النصيري، والمهاجم صالح الشهري، والهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، والمدافع الكرواتي يان كارلو سيميتش، والجناح أحمد الغامدي، والظهير معاذ فقيهي، ومحمد العبسي، حارس المرمى.

ويمتلك الفريق أربع نقاط من الجولات الأربع الماضية، مقابل نقطتين لباختاكور، وهما خارج منطقة الثمانية الأوائل التي تؤهِّل فرقَها إلى دور الـ 16، مع تبقّي ثلاث جولات أخرى بعد الجارية.