أهدر الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ركلة جزاءٍ خلال المباراة أمام الشمال القطري، الإثنين، ليرفع عدد ركلات الجزاء المهدرة في مسيرته إلى ستٍّ، مقابل 65 ناجحةً.

وتُعدُّ الركلة المهدرة أمام الشمال الرابعة لتوني بقميص الأهلي، بواقع اثنتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومثلهما في دوري روشن السعودي.

وسبق للمهاجم الإنجليزي إهدار ركلات جزاءٍ أمام النجمة في «روشن» موسم 2025ـ2026، والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم ذاته، والحزم في الدوري موسم 2026ـ2027.

وحسبَ الأرقام المذكورة، تبلغ نسبة نجاح اللاعب في تنفيذ ركلات الجزاء خلال مسيرته 91.5% بعد تسجيل 65 ركلةً من أصل 71.