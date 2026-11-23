رفع فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رصيده إلى تسعة أهدافٍ في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تسجيل هدفٍ خلال المباراة أمام الشمال القطري، الإثنين، ضمن منافسات البطولة القارية.

ووصل المهاجم السعودي إلى هدفه التاسع خلال 29 مباراةً خاضها في البطولة، إلى جانب صناعته هدفين، ليرفع إجمالي مساهماته التهديفية إلى 11 بمعدل مساهمةٍ واحدةٍ كل 2.6 مباراة تقريبًا.

ويواصل البريكان تعزيز سجله التهديفي مع الفريق الجداوي على الصعيد القاري في ظل حضوره الهجومي، وقدرته على استثمار الفرص أمام المرمى، ليؤكد دوره بوصفه أحد العناصر الهجومية في تشكيلة الأهلي.