استقبل فريق الهلال الأول لكرة القدم هدفًا بـ «النيران الصديقة» للمرة السادسة في دوري أبطال آسيا للنخبة منذ استحداث البطولة بمسمَّاها السابق عام 2003.

وسجَّل التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع الهلال، هدفًا في شباك زميله المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، خلال مباراة الفريق مع نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

واهتزَّت شباك الهلال بهدفٍ عكسي في البطولة القارية للمرة الأولى منذ إياب النهائي الذي جمعه مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، 6 مايو 2023.

وخسر الهلال تلك المباراة بهدفٍ نظيفٍ، سجَّله جناحه البيروفي أندريه كاريلو بالخطأ في مرماه، بعدما تعادل ذهابًا «1ـ1»، ليذهب اللقب إلى منافسه.

وشهد دور المجموعات من نسخة 2022 تسجيل المدافع الكوري جانج هيون سو هدفًا ذاتيًّا في مرمى الهلال لمصلحة الريان القطري، الذي انتصر «2ـ0».

وفي 2019، ارتكب المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الخطأ ذاته، محرزًا هدفًا عكسيًّا للسد القطري، واستطاع الهلال تعويضه، والفوز «4ـ1» في ذهاب نصف النهائي.

وسجَّل المدافع عبد الله الحافظ هدفًا بالخطأ في مرمى الهلال خلال مواجهته مع استقلال طهران الإيراني، ضمن دور المجموعات من نسخة 2018، وخسر الفريق «0ـ1».

وفي نسخة 2015، مُني مرمى الهلال بهدفٍ عكسي من المدافع البرازيلي رودريجو ديجاو، خسر به أمام بيرسبوليس الإيراني «0ـ1» في ذهاب دور الـ 16.

وانطلقت المسابقة بمسمَّى دوري أبطال آسيا قبل دخولها حقبة «النخبة» بدءًا من موسم 2024ـ2025.