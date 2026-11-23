حقق فريق الجيل الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا على ضيفه الصقر 3ـ2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي هجر في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري الدرجة الأولى.

وفرض المهاجم السنغالي أبلاي مبينج نفسه نجمًا للمواجهة بعد أن افتتح التسجيل للجبيل عند الدقيقة 32، لكنَّ المغربي ياسين أساهنون أدرك التعادل للصقر «45+1». وعاد مبينج ليمنح فريقه التقدُّم بالهدف الثاني «45+3»، لينتهي الشوط الأول بتقدُّم أصحاب الأرض 2ـ1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح التوجولي إيمانويل كاباتي في إعادة الصقر إلى أجواء اللقاء بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53، لكنَّ أبلاي حسم المواجهة لمصلحة الجبيل بإحرازه الهدف الثالث «هاتريك» برأسية رائعةٍ «80».

وبهذه النتيجة، رفع الجيل رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الـ 14، فيما تجمَّد رصيد الصقر عند 14 نقطةً في المركز الثامن مؤقتًا.