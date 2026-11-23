رشَّح الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، ولاعبه القطري حسن الهيدوس فريق النصر السعودي للفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقبل مواجهة الفريقين، الثلاثاء، في الرياض، قال لوشيسكو خلال مؤتمرٍ صحافي عن المباراة، الإثنين: «النصر أحد الفرق المرشَّحة للفوز باللقب، لكننا جئنا للقتال من أجل حصد نتيجةٍ إيجابيةٍ». وشدَّد: «لن تكون مباراةً سهلةً، ونملك الطموح والرغبة للقتال وتقديم أفضل ما لدينا».

ورفض الروماني عدَّ اللقاء حاسمًا في مشوار فريقه الآسيوي.

وصرَّح: «لن أقول إننا لن نتأهل، أو أن هذا اللقاء مفصلي. ترتيب مبارياتنا ربما كان الأصعب، وأثَّر في مركزنا».

وأضاف: «في البداية، لعِبنا ضد استقلال الإيراني، ولم نُرتِّب لتلك الرحلة جيدًا، ثم واجهنا الهلال، أفضل فريقٍ سعودي وربما أقوى المرشَّحين للقب، وبعدها القادسية، ثم الأهلي، والآن النصر. ليس جدولًا سهلًا على الإطلاق، وعلينا التعامل معه في ظل غياب عديدٍ من اللاعبين المصابين».

ويقبع الفريق القطري في المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، ويواجه، على ملعب «الأول بارك»، النصر، الذي كسِب اثنتين من ثلاث مبارياتٍ، وتأجَّلت مباراته مع الوصل الإماراتي إلى شهر ديسمبر المقبل.

ويتزامن لقاء النصر والسد مع مرور سبعة أعوامٍ بالتمام والكمال على فوز الهلال تحت قيادة لوشيسكو بدوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وذكَّر الروماني حضور المؤتمر الصحافي بمُنجزِه، وقال: «طوال حياتي سأتذكَّر 24 نوفمبر، ذكرى تحقيق البطولة الآسيوية. كان اليوم الأجمل في حياتي». وتابع: «حقَّقت الثلاثية مع الهلال، وهو ما لا يحدث كثيرًا». فيما تطرق إلى خسارة النصر الأخيرة من الأهلي، الجمعة، ضمن دوري روشن السعودي، ورأى أنها حدثت على الأرجح بسبب «لحظةٍ ذهنيةٍ، قلبت الموازين لصالح الأهلي». وبعيدًا عن النتيجة، لاحظ مدرب السد أن النصراويين أظهروا خلال لقائهم الأخير جودةً عاليةً وتطوُّرَ فريقهم وتنظيمه، وتميَّزوا في الركض والضغط.

بدوره، أكد القطري حسن الهيدوس، جناح السد، خلال المؤتمر ذاته، أن ترتيب الفريق في مجموعة الغرب الآسيوية لا يُرضي اللاعبين.

وصرَّح: «لم نبدأ دوري الأبطال بشكلٍ جيدٍ، ووضعُنا في الترتيب لا يرضينا. سنواجه أحد أهم الفرق في البطولة، وأحد المرشحين للفوز بها، لكنَّنا في أتمِّ الجاهزية للخروج بأفضل نتيجةٍ».

وشدَّد: «الفرصة في أيدينا، والكرة في ملعبنا، وابتداءً من يوم غدٍ نأمل أن نتمكَّن من حصد النقاط». وعن خسارة النصر الأخيرة من الأهلي، علَّق قائلًا: «لا أعتقد أنها ستؤثِّر سلبًا فيهم، ونحن جاهزون لردَّة فعلٍ منهم. سيحاول النصر الدخول بردَّة فعلٍ بعد مباراته الأخيرة، ونحن مستعدُّون لهذا الاحتمال».

وتطرَّق الهيدوس إلى اختيار الإيراني علي رضان بيرانفاند، حارس المرمى، أفضل لاعبٍ في القارة أخيرًا، وأقرَّ بأنه لم يتوقَّع تحقيق بيرانفاند الجائزة، وأكمل: «فراس البريكان يستحقُّ الجائزة، وكذلك سالم الدوسري. أتمنَّى لهما التوفيق، وإن شاء الله نراهما يحصلان عليها خلال الأعوام المقبلة».