منح فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره نيفتشي فرغانة الأوزبكي أوَّل نتيجةٍ غير الخسارة أمام الأندية السعودية بعدما فرَّط في تقدُّمه 2ـ0، واكتفى بالتعادل 2ـ2، الإثنين، لحساب خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مهديًا منافسه سابقةً تاريخيةً.

وقبل اللقاء، الذي استضافته مدينة فرغانة الأوزبكية، واجه نيفتشي السعوديين أربع مراتٍ، أنهى كلًّا منها خاسرًا.

وخسر الفريق الأوزبكي أمام الاتحاد 1ـ3 و0ـ3 في دوري أبطال آسيا 2004، و1ـ2 ضمن الجولة الثالثة من مجموعة النسخة الجارية.

وفي الجولة الثانية، خسر أمام النصر 1ـ3، فيما أوقف نزيف هزائمه أمام الفرق السعودية بالتعادل مع الهلال.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد نيفتشي إلى خمس نقاطٍ في المجموعة، فيما نال «الأزرق» نقطته العاشرة.