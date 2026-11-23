دعا البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، اللاعبين المحترفين إلى القبول بتخفيض رواتبهم إذا كانوا يريدون التخفيف من الروزنامة الحالية، «إذ إنها سببٌ لكثرة الإصابات» التي طالت عديدًا منهم، آخرهم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والفرنسي ديزيري دوي، جناح باريس سان جيرمان، بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

وقال مورينيو في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين، قبل مباراة فريقه أمام أيندهوفن الهولندي ضمن دوري الأبطال: «إذا كنا نريد جني الأموال، فعلينا أن نعمل بجدٍّ، وأن نتحمَّل المخاطر. هذه هي الحياة. إذا كان هناك لاعبٌ يريد الإضراب، لأننا نلعب مبارياتٍ كثيرةً، فيمكن أيضًا أن نقترح عليه أن يتقاضى أقل بـ 50% من راتبه الحالي».

وأضاف: «الأمر كله يتعلَّق بالمال. علينا أن نتأقلم مع ذلك، وأن نعاني. إنه وضعٌ جديدٌ، ومن الصعب جدًّا إدارته. نحن مدربو الأندية نتساءل جميعًا بالتأكيد: لماذا كل هذه المباريات الدولية؟ لماذا كل هذه الرحلات لخوض مبارياتٍ تجريبيةٍ؟ ولماذا هناك بطولة دوري الأمم التي تبقى فائدتها موضعَ شكٍّ؟».

كذلك أشار المدرب البرتغالي إلى «تضارب المصالح» بين الأندية الراغبة في الاحتفاظ بلاعبيها، والاستحقاقات المهمة للمنتخبات.

وتابع: «اليوم أنا مدرب نادٍ، لكنْ غدًا، لا أدري، قد أصبح أيضًا مدرب منتخبٍ. أعلم أن هذه مبارياتٌ أساسيةٌ بالنسبة إلى لمدربي المنتخبات، وهي أساسيةٌ أيضًا للاتحادات الكروية من ناحية إدارتها المالية. هناك نوعٌ من تضارب المصالح على الصعيد الرياضي، لكنْ في النهاية، المال هو الذي يقرِّر كل شيء، وعلينا أن نرضخ لذلك».

ووصف مورينيو ضيفهم الهولندي بالفريق القوي، ويستحقُّ أكثر من نقاطه الأربع التي يملكها، وستكون المباراة صعبةً، كما أن مدربه بيتر بوس من المدربين الرائعين، ولديه مسيرةٌ استثنائيةٌ، خاصَّةً في هولندا، وخبرةٌ واسعةٌ في دوري أبطال أوروبا، وكل فرقه دائمًا ما تتمتَّع بهويةٍ مميَّزةٍ.

وحول استعادة الجناح فينيسيوس جونيور مستواه، أجاب: «سيعود إلى كامل إمكاناته. إنه شابٌّ، وقد ينسى بعضهم أنه وصل إلى مستوى عالٍ جدًّا في وقتٍ مبكِّرٍ جدًّا. لقد فاز بكل شيءٍ».

واستطرد: «كان له تأثيرٌ إيجابي للغاية في المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيجو في الدوري، وغيَّر مجرى مباراتنا ضد فياريال، لكنَّه غاب عن أربع مبارياتٍ بسبب البطاقة الحمراء، ما أثَّر سلبًا في تطوره وثقته بنفسه».