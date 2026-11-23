مدَّد فريق ضمك الأول لكرة القدم سلسلة عدم انتصارات مضيفه جدة إلى عشر مبارياتٍ في دوري الدرجة الأولى بالفوز عليه 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما على ملعبه في جدة ضمن الجولة الـ 12، الإثنين.

ورفع ضمك رصيده إلى 22 نقطةً في المركز الثالث مؤقتًا، لحين نهاية مباريات الجولة، بينما بقي جدة عند عشر نقاط في المركز الـ 12.

ويعود آخر انتصارات أصحاب الأرض إلى الجولتين الأولى والثانية عندما فاز على هجر 3ـ0، والنجمة 1ـ0، ليدخل بعدها في سلسلةٍ من الخسائر والتعادلات.

وسجل لضمك فريج الجيزاني عند الدقيقة 59، والبراء باعظيم، لاعب جدة، بالخطأ في مرماه «90+8».

وشهدت المباراة طرد محمد الظفيري، لاعب جدة، والجزائري عبد القادر بدران، لاعب ضمك، لاشتباكهما «90+11».