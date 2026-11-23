قلبَ فريق الشمال القطري الأول لكرة القدم تأخُّره بهدفين أمام ضيفه الأهلي السعودي إلى انتصارٍ بـ 3ـ2، الإثنين، على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأنهى الشمال سلسلة الأهلي الخالية من الخسائر أمام الأندية القطرية، التي امتدَّت 13 مباراةً، حقق خلالها تسعة انتصاراتٍ، وأربعة تعادلاتٍ، وأذاقه الخسارة الأولى.

وافتتح فراس البريكان التسجيل للأهلي عند الدقيقة 11 مستفيدًا من تمريرة إيفان توني، قبل أن يُهدر الأخير فرصة مضاعفة النتيجة «19» بعدما تصدَّى سيك، حارس مرمى الشمال، لركلة جزاءٍ، نفَّذها المهاجم الإنجليزي.

وشهدت الدقيقة 43 خروج بابلو ماري، مدافع الشمال، متأثِّرًا بالإصابة، ليحلَّ بدلًا منه أحمد سهيل، فيما حافظ الأهلي على تقدُّمه بهدفٍ دون مقابلٍ حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزَّز توني تقدُّم الأهلي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58، لكنَّ الشمال عاد سريعًا إلى أجواء المباراة حيث قلَّص الجزائري بغداد بونجاح الفارق عند الدقيقة 62.

وأدرك البرازيلي تياجو سيلفا التعادل للشمال عند الدقيقة 72 مستغلًّا تمريرة الجزائري رياض محرز، قبل أن يُكمل الإسباني أليكس كويادو «90+1» ريمونتادا الفريق القطري بتسجيل الهدف الثالث، ويمنحه انتصارًا مثيرًا بعد تأخُّره بهدفين.

وبهذه النتيجة، رفع الشمال رصيده إلى ثماني نقاطٍ، جمعها من انتصارين وتعادلين، مقابل خسارةٍ واحدةٍ، فيما تجمَّد رصيد الأهلي عند ثماني نقاطٍ أيضًا بعد تلقيه خسارته الأولى في النسخة الجارية، مقابل انتصارين وتعادلين.