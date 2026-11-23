تغلَّب فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم على مضيفه الجونة 2ـ1، الإثنين، على ملعب «خالد بشارة» ضمن الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

ورفع الفريق «الأبيض» بهذا الفوز رصيده إلى 22 نقطةً، ليتقدَّم إلى المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر بـ 24، الذي سيصطدم بالأهلي، الثالث «20»، لاحقًا. كذلك عزَّز تقدمه في المواجهات المباشرة على منافسه إلى عشرة انتصاراتٍ في 19 مباراةً بالدوري مقابل ثلاث خسائرَ، وستة تعادلاتٍ منذ صعود الجونة إلى الدوري الممتاز موسم 2009ـ2010، حسبَ القناة الرسمية لنادي الزمالك.

وسيطر الزمالك على أحداث الشوط الأول، واستحوذ على وسط الملعب بقيادة عبد الله السعيد، ومحمد شحاتة، وترجم أفضليته عبر كرةٍ طوليةٍ من أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها دفاع الجونة بشكلٍ خاطئ، لتصل إلى المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ الذي سدَّد كرةً قويةً، سكنت المرمى عند الدقيقة 10.

ومن تسديدةٍ أرضيةٍ زاحفةٍ من حدود منطقة الجزاء، سكنت أسفل المرمى، عزَّز الدباغ تقدم فريقه «17». وأضاع الزمالك بعد ذلك فرصًا عدة سانحةً لزيارة شباك الجونة، خاصَّةً من أحمد شريف، والدباغ، وشيكو بانزا.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه محاولًا تعزيز الفوز بهدفٍ ثالثٍ، وكاد أن يُحقق ذلك عن طريق محمد حمد من تمريرةٍ رائعةٍ لأحمد شريف، لكنَّه أطاح بالكرة في السماء عند الدقيقة 49، ثم أطلق محمد شحاتة تسديدةً، لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ونجح لاعبو الزمالك في الحفاظ على تقدمهم حتى الدقائق الأخيرة حيث قلَّص الجونة الفارق قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقةٍ بعد خطأ من المدافع مهدي سليمان، استغله المهاجم أحمد رضا، ليضع الكرة بسهولةٍ في المرمى.

وسيواجه الزمالك نظيره المصري ضمن الجولة العاشرة من الدوري، 9 ديسمبر المقبل.