أقرَّ المغربي نائل العيناوي، لاعب وسط فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، بأن مواجهة لانس الفرنسي، الثلاثاء، ضمن دوري أبطال أوروبا، ستحمل له كثيرًا من الذكريات السعيدة.

وتكوَّن الدولي المغربي في أكاديمية نانسي، الذي احترف فيه 2021، ثم انتقل إلى لانس 2023، ولعب له موسمين قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي 2025، ويُعار إلى لايبزيج.

وأصبح العيناوي «25 عامًا» عنصرًا أساسيًّا في خط وسط لايبزيج بقيادة المدرب الأرجنتيني مارتين ديميكيليس، إلى جانب الدولي الكونغولي إيزيكيل بانزوزي، وبدأ 13 مباراةً أساسيًّا من أصل 15 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

وقال اللاعب في مؤتمرٍ صحافي، الإثنين: «استُقبِلتُ بشكلٍ رائعٍ هنا. كل الناس أشعروني بالراحة، كذلك الحال مع الجهاز الفني واللاعبين. أنا ممتنٌّ لهم، وأشعر بالارتياح هنا. إنها مجموعةٌ تعيش حياةً رائعةً. هناك أجواءٌ جيدةٌ في غرفة الملابس. إنه لمَن دواعي السرور تمثيل لايبزيج».

وأضاف: «طبعًا، هي مباراةٌ خاصَّةٌ جدًّا بالنسبة إلي. لقد قضيت عامين مميَّزَين في هذا النادي، وأحتفظ بذكرياتٍ رائعةٍ سواء مع اللاعبين، أو الجماهير، أو الجهاز الفني. كانا عامين ساحرين. أنا سعيدٌ جدًّا بلقائهم على الملعب».

من جانبه، لفت المدرب ديميكيليس إلى الاستقرار الذي بدأ الفريق يجده بعد بدايةٍ معقَّدةٍ.

واعترف أيضًا بوجود ضغطٍ لحصد النقاط في سبيل تجاوز مرحلة المجموعة الموحَّدة في دوري الأبطال، إذ لا يملك الفريق سوى ثلاثٍ منها بعد أربع مبارياتٍ، علمًا أن لانس عانى أيضًا في الجولات السابقة، واكتفى بثلاث نقاطٍ من فوزٍ وحيد.