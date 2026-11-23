خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام مضيفه الشمال القطري 3ـ2، الإثنين، على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: محمد المانع