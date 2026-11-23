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الأهلي يخسر
2026.11.23 | 09:39 pm
خسر فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام مضيفه الشمال القطري 3ـ2، الإثنين، على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة تصوير: محمد المانع
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