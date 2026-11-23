أبدى الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة عجمان الإماراتي، الثلاثاء، على ملعب راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال الخليج للأندية، مؤكدًا فخره بانضمام عددٍ منهم إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وقال باباس خلال المؤتمر الصحافي، الإثنين، الذي يسبق المواجهة: «عدنا بعد فترة توقفٍ، ونحن جاهزون للمباراة».

وأضاف: «خلال فترة التوقف انضمَّ عددٌ من اللاعبين إلى منتخباتهم، ونحن فخورون بهم. كل لاعب يفخر بتمثيل بلده».

بدوره، أكد عبد الله الخطيب، مدافع الفريق، عزم زملائه على العودة بالنقاط الثلاث، قائلًا: «المباراة تأتي بعد فترة توقفٍ، ونحن في كامل تركيزنا، وعازمون على حصد النقاط الثلاث».

وكانت بعثة الفريق الشرقي وصلت إلى إمارة عجمان، مساء الإثنين، قبل أن يجري اللاعبون تدريبًا خفيفًا على ملعب المباراة، استمرَّ نحو 45 دقيقةً، استعدادًا للمواجهة التي تنطلق عند الـ 06:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويحتل الاتفاق المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاطٍ متساويًا مع أربيل العراقي، المتصدر بفارق الأهداف، وعجمان الإماراتي، صاحب المركز الثالث، فيما يتذيَّل كاظمة الكويتي الترتيب دون نقاطٍ.

وتكتسب المواجهة أهميةً في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي، إذ يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعةٍ، إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

وكان الاتفاق حسم مواجهة الذهاب أمام عجمان 2ـ0 في الدمام، مطلع نوفمبر الجاري.