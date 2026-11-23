عندما يصل إشعار نزول الراتب فجأةً تصعد الطاقة في روحي إلى القمة، وإن كنت «منسدحًا» أعدِّل وضعيتي وأجلس، وأبدأ في رحلةٍ جديدةٍ، تمتدُّ أسبوعين، أكون فيهما سيد العارفين، ورمز المتفائلين، وحكيم الحكماء، و«بزنس البزنس»، ومنظِّر المنظِّرين، ولا أدَّعي الكرم، لكنَّني أنضمُّ إلى جوقة الكريمين.

وخلال هذه المدة أدعم المحبطين، وأحاول فتح النوافذ لهم، وأن يروا الأشياء بشكلٍ مختلفٍ. أتذوَّق أرفع الفنون، وأستمع للموسيقى التي تعزفها الأوركسترا، وأسهر على خلفية البيانو الموسيقية، وأقتطف أجمل الأبيات الشعرية. لا أكتفي بقراءتها فقط، بل وأشاركها مع الأصدقاء أيضًا.

أكون خلال هذه المدة طويل البال، وأجري اتصالاتي مع الأعزَّاء البعيدين، والزملاء القدماء. وفي هذه المدة نفسها أبدو شخصًا متوازنًا، ولدي قدرةٌ على الاستماع إلى الآخر دون مقاطعةٍ. أتفهَّمه وإن اختلفت معه، وأقول له: إنني أحترم ما قاله، لأن فيه وجهًا من الصحة.

أما عائليًّا، فأبتدع المسابقات لأوزِّع الجوائز المالية على الأولاد، وأتعمَّد الخسارة ليفوزوا، ولا أنسى جيراني من بعض الحلوى المختارة بعنايةٍ، أو دعوة أحد الأصدقاء لتناول وجبةٍ لذيذةٍ في أحد المطاعم الفاخرة، وأتقصَّد معاملته حينها معاملةً خاصَّةً، أُظهِر فيها محبتي له، ووفائي لصداقتنا.

بعد هذه المدة وكأنَّ الروح تقرأ انخفاض رصيد الحساب البنكي. تخمد طاقتها، وتنقلب نفسي على كل طباعي في الأسبوعين الماضيين، وأبدأ رحلةً، يرافقني فيها الإحباط، والانزواء، والصمت، والغبن.

أبدأ برؤية الحياة بشكلٍ مختلفٍ. تصبح خطوتي بطيئةً، ولا تعنيني الأشياء من حولي. الموسيقى ترفٌ، ولا تنفع في الحياة، والكلام مجرَّد عبثٍ، والشعر كلماتٌ لا تُمثِّل حقيقة ودواخل الشاعر، والناس توجِّهها الإعلانات دون وعي منها، والروائيون فشلوا في صناعة حياةٍ حقيقيةٍ، فلجؤوا لتعويضها على الورق، وأكثر الأغنياء كوَّنوا ثروتهم بقسوتهم على الناس والبسطاء. أمَّا الأصدقاء، فمجرَّد معارفَ، جمعتني بهم الظروف. هكذا أعيش حالتين في شهرٍ واحدٍ! ومع أنني لا أحب مشاهدة مَن يتعاركون بالأيدي، لكنني إن رأيت صاحب مقولة: «المال وسخ الدنيا»، فسأجلده جلدًا وأعضه عضًّا!