استقطبت فعاليات «وسم حائل»، المنظَّمة بقصر القشلة التاريخي في مدينة حائل، 12.922 زائرًا خلال يومها الرابع، من الأهالي والزوَّار والسياح من داخل المنطقة وخارجها، في مشهد يعكس الإقبال المتزايد على الفعاليات وما تُقدِّمه من تجاربَ ثقافيةٍ وسياحيةٍ وترفيهيةٍ متنوِّعةٍ.

وتتضمَّن الفعاليات باقةً من البرامج والتجارب، تشمل عروض الركايب والفنون الشعبية، والعروض الفنية، وأركان الحِرف اليدوية، والسيارات الكلاسيكية، إضافةً إلى جولات الباص السياحي التي تتيح للزوَّار التعرُّف على عددٍ من المواقع التاريخية والسياحية في المنطقة.

وتُسهم فعاليات «وسم حائل» في إبراز المقوِّمات السياحية والثقافية والتراثية للمنطقة، وتعزيز حضورها وجهةً سياحيةً من خلال تقديم برامجَ نوعيةٍ تجمع بين الأصالة والمعرفة والترفيه، وتثري تجارب الزوَّار.