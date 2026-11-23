240L سوداء بفتحة سقف. مراتب حمراء مخملية، وصوت سلامة العبد الله يصدح بـ«تولّعت بك والله». القرية كُلّها تصطف لمشاهدة محبوبة الشباب الأولى. ومن خلف المقود شاب نحيل علّق شعار النصر على المرآة، وعند الزجاج الخلفي وضع قميصًا أصفر قديمًا. تعلّق الصغار بالسيّارة، وبلون المرحلة الأصفر. كانت كُرة القدم شخوصًا، ورموزًا شعبيّة. كان الدكّان الوحيد يخدم عابري طريق الحجاز باتجاه الغرب، ومنه تؤخذ الأخبار. الجزيرة، الرياض، ومقالات فوزي خيّاط. لم يكن النصر مجرّد نادٍ يُهتف له. كان تعبيرًا عن الناس، ووجهًا للانتماء لهم. لقد عاشت الجماهير الصفراء على رفض الكراهية، ونبذ رسائل الإقصاء. لقد كَبُرت على النغم، والمتعة، والتقاط الجمال. لم يكن أحد منهم يرى في الأفق سواد تلوّث، ولا عناصر بلهاء تختلق القصص، وتستعير المواقف. كان دكّان محطة الوقود يبيع الرمزية، ولا يعرض النصر. وهكذا اعتاد المُشجّع. الاقتناء تفاخرًا، لا تقديم خطوة لمطمع. مضت الثمانينيات بالجميع. الكبار، وما دونهم، ولم تمت محبّة النصر. حتى الجدار الحجري لم تنمح من عليه «يعيش النصر»، ولم يغب الخط المائي. الذاكرة الطويلة هي النصر، منطلق الأشياء والنهايات. لم يكن شيئًا عابرًا حتى يقع تحت «الرقابة المُشدّدة». ولا شركة ناشئة حتى يُربط بالحوكمة، والعروض التقديمية. لم يكن النصر سوى حياة تأتي من البعيد ولا تختفي. لقد صبر النصراوي أكثر من اللازم. لكن، لا أحد يهتمّ. يكون بطلًا، هائلًا، فيؤخذ إلى التنظيم، وكأنّه خارج النظام. كأنّ ذلك الضخم حركة وتاريخ، مجرّد موازنة، وأرقام صمّاء. وهو الصوت الذي أسمع من به صمم. ليت النصر يعود قديمًا كما يجب. حُرًّا لا تقيّده قيود. كبيرًا كما هو. ليته لم يعرف أن الدكّان القديم باع الشعار مع ازدواج الطريق السريع. ليت الذين أعادوا ألوانه تركوا له قلمًا ضوئيًّا يظهر في الظلام. لقد كان مذياعًا، وخبرًا، وصورة حائط، وسيّارة بمراتب مخمليّة. إنَّ العلامات التي تبقى في الأذهان ليست سوى النصر. إنَّ الذاكرة الواقفة عند المتغيّرات لا تكره التدفّق. إنّ القميص الأصفر القديم.. عُلّق إلى الزمن المقبل.