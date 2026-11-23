يعيش نادي النصر خلال الأيام الماضية حالة من القلق والترقب في ظل ما يتم تداوله من أنباء عن أزمة مالية خانقة ووجود النادي تحت الرقابة المالية المشددة الأمر الذي وضع جماهيره أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل الفريق وقدرته على المحافظة على نجومه ومواصلة المنافسة في المرحلة المقبلة.



فالمسألة اليوم لم تعد مرتبطة بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تدعيم صفوف الفريق بل أصبحت تتعلق بالمحافظة على الركائز الأساسية التي يعتمد عليها النصر وفي مقدمتهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو واللاعب السنغالي ساديو ماني اللذان قد تنتهي ارتباطاتهما الحالية بنهاية الموسم وفق ما يتم تداوله.



وهنا يبرز السؤال الأهم: هل يجد النصر نفسه مضطرًا للتضحية ببعض نجومه؟ أم أن هناك حلولًا مالية وإدارية تتيح له تجديد عقودهم والمحافظة على قوته الفنية؟ وربما يكون الحل المتاح أمامه هو توجيه موارده نحو تجديد عقود نجومه فقط دون القدرة على إبرام صفقات جديدة تعزز صفوف الفريق.



ولا يمكن أن نتجاهل ما قد يواجهه قطبا جدة الأهلي والاتحاد من تحديات مشابهة. فهل ستكون لديهما القدرة على دخول سوق الانتقالات المقبلة بقوة؟ أم أن القيود المالية ستفرض عليهما حسابات مختلفة وتحد من طموحات جماهيرهما؟



وعلى الجانب الآخر يبدو المشهد مختلفًا في نادي الهلال . خصوصًا بعد انتقال ملكيته إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وهي خطوة قد تمنح النادي مساحة أكبر من الاستقرار والدعم المالي والقدرة على التحرك في سوق الانتقالات ليكون أحد أبرز المستفيدين في المرحلة المقبلة وربما الأكثر قدرة بين الأندية الأربعة على تنفيذ طموحاته التعاقدية.



لكن بعيدًا عن النصر والهلال والأهلي والاتحاد، هناك سؤال أكبر يشغل الشارع الرياضي السعودي ويستحق إجابة واضحة من الجهات المعنية:



لماذا انتقلت ملكية نادي الهلال إلى مستثمر بينما لم نشهد انتقال ملكية الأندية الثلاثة الأخرى بالطريقة ذاتها؟ وما الشروط والمعايير التي تحكم عملية الاستحواذ؟ وهل كانت هناك عوائق أمام المستثمرين الراغبين في الدخول والاستثمار في هذه الأندية؟



لسنا هنا بصدد الاعتراض على انتقال ملكية الهلال بل نبارك كل خطوة تسهم في تطوير الرياضة السعودية وتعزز من قوة أنديتنا ولكن العدالة والشفافية تقتضيان توضيح الصورة كاملة أمام الجماهير.



فالشارع الرياضي لا يريد أن يسمع أخبارًا متداولة أو تكهنات إعلامية بل يريد حقائق واضحة ومعايير معلنة وإجابات شافية حول مستقبل الاستثمار الرياضي وآلية التعامل.