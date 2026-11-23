تتَّجه أنظار عشاق رياضة المحركات إلى محافظة جدة التي تستضيف الجولة الثالثة والختامية من بطولة «السعودية تويوتا درفت»، وبطولة «السعودية تويوتا أوتوكروس»، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، وسط منافساتٍ مرتقبةٍ لحسم ألقاب الموسم، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدرَّاجات النارية بصفته الجهة المالكة للبطولة، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وتأتي الجولة الختامية بعد جولتين، نُظِّمتا في الأحساء أكتوبر الماضي، وشهدتا منافساتٍ قويةً بين نخبةٍ من السائقين. ويسعى المشاركون إلى تحقيق أفضل النتائج، وحصد النقاط الحاسمة في الترتيب العام قبل تتويج أبطال الموسم في مختلف الفئات.

وشهدت الجولة الثانية من بطولة «السعودية تويوتا درفت» منافساتٍ حماسيةً، إذ حقق محمد العرابي المركز الأول في فئة المحترفين متقدمًا على العُماني أحمد العامري، ويوسف باحويرث، فيما تصدَّر فهد بن ربيع فئة شبه المحترفين، تلاه سلطان العقيلي، وسعود العباسي.

وفي فئة الهواة، حلَّ قسورة همام أولًا، يليه أمير العقيلي، وأسامة العسيري.

وفي بطولة «السعودية تويوتا للأوتوكروس»، تصدَّر الأردني مصطفى نبيل العطاري الترتيب العام للجولة الثانية مسجلًا أسرع زمنٍ بدقيقةٍ واحدةٍ و9.894 ثانية، كما حقق المركز الأول في فئة P1، فيما تصدَّر عمرو الحسن فئة P2، ويزيد الصهيل فئة P3، والأمير عبد العزيز بن سعود بن تركي فئة P4، وعمر الديني فئة P5.

وفي بقية الفئات، تصدَّر علي الخضير فئة G1، وزيد أسامة مصري فئة G1+، وراكان الصهيل فئة G2، وزيد الهزاع فئة G3، وأحمد بن خنين فئة G5، وريم العبود كأس السيدات.

وتُجرى منافسات بطولة «السعودية تويوتا درفت» 26 و27 نوفمبر حيث يتنافس السائقون على إظهار مهاراتهم في التحكُّم بالمركبات أثناء الانجراف وفق معاييرَ، تشمل الدقة والسرعة والأسلوب والسيطرة على السيارة. في حين تُنظَّم منافسات بطولة «السعودية تويوتا أوتوكروس» 27 و28 نوفمبر، في تحدٍّ مباشرٍ مع الزمن على مسارٍ محدَّدٍ بالأقماع المرورية بهدف تسجيل أسرع زمنٍ ممكن.