سلَّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر رخصة مشغِّل مرسى بحري سياحي إلى مرسى «كاوست الشمالي» في مدينة ثول، التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست».

وتدعم هذه الخطوة تنظيم تشغيل المرسى وفق متطلبات السلامة وحماية البيئة وجودة الخدمات، وتسهم في تعزيز جاهزية المراسي البحرية السياحية على ساحل البحر الأحمر.

وسلَّم الرخصة خالد عامر، مدير إدارة خدمات السياحة الساحلية المتكاملة في الهيئة، إلى مها الدبيان، نائب الرئيس المساعد لشؤون المجتمع في جامعة كاوست، في مرسى كاوست الشمالي، وستتولى تشغيله شركة خط الشاطئ المحدودة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمرسى «كاوست الشمالي» 14 يختًا و67 قاربًا، ويضمُّ 85 موقعًا للرسو، وتسعةَ أرصفةٍ بحرية، إلى جانب مرافقَ وخدماتٍ مساندةٍ، تدعم الأنشطة البحرية والسياحية، بما يعزِّز تجربة الزوَّار ومُلَّاك القوارب واليخوت.

وأصدرت الهيئة الرخصة عبر المنصة الموحَّدة للسياحة الساحلية «رسا»، وفق متطلبات واشتراطات مشغِّلي المراسي البحرية السياحية التي تُنظِّم أعمال تشغيل المراسي، وتحدِّد متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.

وتتيح الرخصة للمشغِّل إدارة المرسى وتشغيله مع التزامه بتنظيم عمليات الرسو، وتقديم الخدمات الأساسية لليخوت والوسائط البحرية السياحية، وتوفير الكوادر المؤهلة ومعدات الإنقاذ، وإعداد خطط الطوارئ.

ويأتي إصدار الرخصة ضمن جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتنظيم وتمكين الأنشطة السياحية الساحلية والبحرية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للسياحة البحرية، وتهيئة بيئةٍ داعمةٍ للاستثمار في القطاع، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.