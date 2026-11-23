أحرز مهند الشنقيطي، ظهير فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أول هدفٍ له على الصعيد الآسيوي مساء الإثنين أمام باختاكور الأوزبكي.

وافتتح الشنقيطي، في الدقيقة 7، السجلّ التهديفي للمباراة، المنتمية إلى خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وهذا هو هدفه الأول الموسم الجاري، وفي المجمل ضمن منافسات فرق القارة.

وخاض اللاعب 15 مباراة آسيوية سابقة، كُلُّها في دوري الأبطال باسميه السابق والحالي المعتمد منذ 2024، ولم يسجِّل خلالها لكنه صنع ثلاثة أهداف.

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، خلال صيف 2019، أحرز الشنقيطي 8 أهدافٍ لصالح الفريق، ستٌ منها في دوري روشن، والسابع في كأس السوبر السعودي.

ويرتبط اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بعقدٍ حتى صيف 2029 مع النادي الغربي، الذي ضمَّهُ من أُحُد.