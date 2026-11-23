أكد البرازيلي أندريه جاردين، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لمواجهة القادسية، الثلاثاء على ملعب راشد، ضمن خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مثنيًا على قدرات المنافس والمستويات التي يقدّمها.

ونقل الحساب الرسمي للنادي في منصة «إكس» تصريحات المدرب خلال مؤتمر صحافي عقد الإثنين، عشية اللقاء، وصف فيها القادسية بفريق جيد، يقدم مستويات عالية، ويتمتع بحضور قوي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى اكتساب لاعبي شباب الأهلي الثقة في الفترة الماضية، وتطلعه إلى ظهورهم بأفضل صورة أمام منافسهم السعودي.

وتطرق المدرب البرازيلي إلى الغيابات المحتملة في صفوف فريقه، عادًا إياها فرصة لمنح الثقة لبقية اللاعبين وإشراك العناصر المتاحة.

وخلال المؤتمر ذاته، تحدث الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا، جناح شباب الأهلي، مشددًا على أهمية النقاط الثلاث في تحديد مسار الفريق بالبطولة.

وأكد تطلع فريقه إلى مواصلة النتائج الإيجابية، في ظل المرحلة التصاعدية التي يعيشها، معربًا عن أمله في تقديم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم والاستمتاع بالمباراة.

وجمع شباب الأهلي 9 نقاط من الجولات الأربع الماضية، بزيادة نقطة عن رصيد القادسية.