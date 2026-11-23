مُنِي فريق الأهلي الأول لكرة القدم بهزيمته الأولى في رحلة دفاعه عن لقبه بطلًا لدوري أبطال آسيا للنخبة بسقوطه 2ـ3 أمام الشمال القطري، الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مجموعة الغرب.

والمباراة أمام الشمال، هي الـ 20 للأهلي تحت قيادة مارينو بوسيتش، وشهدت ارتفاع عدد هزائم الفريق إلى ستٍّ مع المدرب الهولندي. والقاسم المشترك بينها جميعًا «القسوة» إن كان من ناحية النتيجة، أو من جهة سيناريو الخسارة.

وتعرَّض بوسيتش لهزيمته الأولى في الموسم الجاري، 29 أغسطس الماضي، عندما خسر أمام الخلود 1ـ3 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. وكان الأهلي على مقربةٍ من تحقيق نقطة التعادل على الأقل قبل استقباله هدفين في الدقيقتين 85 و92.

وبعد أيامٍ قليلةٍ من التعثُّر أمام الخلود، مُنِي الفريق الجداوي بهزيمةٍ أقسى في «الكلاسيكو» أمام الهلال، في أول أيام سبتمبر. وأنهى الأزرق العاصمي الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجلهما سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وكريسينسيو سامرفيل، قبل أن يُوجِّه أولي واتكينز ضربةً ثالثةً في الدقائق الأخيرة، ليخسر الأهلي دوريًّا أمام الهلال للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024.

واستمرت متاعب الأهلي في الأيام الأولى من رحلة بوسيتش، فاستقبلت شباكه ثلاثة أهدافٍ في مباراةٍ واحدةٍ للمرة الثالثة في غضون أسبوعين بعد خسارته 2ـ3 أمام القادسية، 8 سبتمبر، ضمن الجولة السادسة من الدوري، ولو أنه تجنَّب حينها هزيمةً مدوِّيةً، إذ خاض شوطًا أوَّلَ كارثيًّا، انتهى بتقدُّم القادسية بثلاثيةٍ نظيفةٍ، قبل أن يُقلِّص الأهلي النتيجة في الشوط الثاني.

وفي 19 سبتمبر، خسر الفريق فرصة المضي قُدمًا في كأس إنتركونتيننتال بعد سقوطه 1ـ2 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في لقاءٍ حافظ فيه الفريق على حظوظه لفتراتٍ طويلةٍ، قبل أن يستقبل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وقاد بوسيتش الأهلي إلى تحقيق خمسة انتصاراتٍ متتاليةٍ بعد ذلك، قبل أن يُمنى بهزيمةٍ كارثيةٍ، 30 أكتوبر، بسقوطه 1ـ6 أمام الشباب في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، في مواجهةٍ شهدت تألَّق ريكاردو ماتياس، المهاجم المُعار للشباب من الأهلي، الذي سجل هدفين، وحصل على ركلة جزاءٍ، أسفرت عن ثالثٍ.

وبعد ثلاثة أيامٍ من فرحة الفوز على النصر دوريًّا، عاد بوسيتش والأهلي إلى دوامة الهزائم، على المسرح القاري هذه المرة، عقب الخسارة 2ـ3 أمام الشمال القطري في لقاءٍ سيَّره الأهلي بأفضل طريقةٍ حتى الدقيقة 60، فتقدَّم بهدفين، قبل أن يُتمَّ الشمال «الريمونتادا» بتسجيله ثلاثة أهدافٍ، آخرها هدف الفوز في الدقيقة 91.