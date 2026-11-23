ينطلق الموسم الخامس من برنامج «شاعر الراية»، الثلاثاء، في واحدةٍ من أبرز المنافسات الشعرية على مستوى العالم العربي بمشاركة 30 شاعرًا من مختلف الدول العربية، يتنافسون على جوائزَ ومكافآتٍ تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ريال.

وتُبثُّ أولى حلقات البرنامج مباشرةً عبر القناة السعودية، عند الـ 10:00 مساءً، من مسرح الدرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.

ويتنافس الشعراء المشاركون على مدى عشر حلقاتٍ مباشرةٍ، مدة كلٍّ منها 90 دقيقةً، عبر ثلاث مراحلَ تنافسيةٍ وصولًا إلى التتويج باللقب أمام لجنة تحكيمٍ، تضمُّ الشعراء ناصر السبيعي، وخالد المريخي، والدكتور صالح الشادي، فيما يحصل الفائز بلقب «شاعر الراية» على جائزةٍ قدرها مليون ريال.

ويُخصِّص البرنامج جوائزَ تبلغ نحو مليون ريالٍ لمسابقة «المشهد» عبر منصة «إكس»، التي تُتيح للجمهور المشاركة بإبداعاتٍ شعريةٍ مستوحاةٍ من مشاهدَ بصريةٍ بهدف اكتشاف المواهب، وإتاحة الفرصة لها للظهور، وتوسيع نطاق المشاركة خارج المنافسة الرئيسة، وتعزيز حضور الشعر النبطي عبر المنصات الرقمية.

ويأتي البرنامج ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون لدعم المواهب الشعرية، وإبراز الشعر النبطي بوصفه أحد مكوِّنات الموروث الثقافي السعودي والخليجي والعربي من خلال تقديم محتوى يجمع بين المنافسة الشعرية، والمشاركة الجماهيرية.

ومنذ انطلاق البرنامج عام 2022، ارتفع عدد الدول المشاركة من عشر دولٍ في موسمه الأول إلى 15 دولةً في موسمه الرابع. وتُوِّج باللقب خلال المواسم الأربعة الماضية الشاعر الكويتي مزيد الوسمي، والشعراء السعوديون سعد بن عدال، وفهد بجاد البقمي، ومحمد المحلكم.