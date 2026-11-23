أفصح الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن رغبته في «انطلاقة من الصفر» مع بطل الدوري 10 مرات، بعد عقد كامل تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا الذي رحل عنه بنهاية الموسم الماضي بعد أن توج بـ 20 لقبًا.



ويأتي تصريح ماريسكا في ظل تراجع نتائج سيتي، وذلك بعد بداية قوية لمشواره مع المدرب الإيطالي حقق خلالها سبعة انتصارات في أول سبع مراحل من الدوري، لكنه فشل بعدها في تحقيق أي فوز «ثلاث هزائم وتعادل واحد»، ليتراجع إلى المركز الثالث بـ 22 نقطة وبفارق ست عن أرسنال، حامل اللقب.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي الإثنين قبل استضافة نابولي الإيطالي الثلاثاء لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا: «بالنسبة إليّ، هذا جزء من العملية. نحن بحاجة إلى ما يشبه إعادة الضبط، إلى انطلاقة من الصفر. لقد قلنا ذلك مرارًا، لكن بعد عشرة أعوام مع المدرب نفسه، الوجه نفسه، الكلمات نفسها، الأسلوب نفسه، ليس من السهل التغيير بين ليلة وضحاها».

وتتمثل الأولوية الأولى حاليًا لماريسكا ضمان التأهل إلى دور الـ 16 مباشرة ضمن الثمانية الأوائل، حيث يحتل حاليًا المركز السابع بتسع نقاط وهو العدد نفسه الذي تتشاركه ثمانية فرق أخرى.

وقال: «نسعى دائمًا للفوز بالمباريات بغض النظر عن المنافسة. غدًا لدينا فرصة لمواصلة مسيرتنا في دوري الأبطال الذي نقدم فيه أداء أفضل حاليًا».

وأوضح: «أولًا وقبل كل شيء، من المهم التأهل ضمن المراكز الثمانية الأولى، وإلا فستكون لدينا مباراتان أخرييان، لذلك من الأفضل دائمًا تقليل عدد المباريات».

من جهته، رفض المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو التعليق على إدانة النادي بارتكاب مخالفات مالية وصفت بالخطيرة بين عامي 2009 و2018، وقال: «لست الشخص المناسب للحديث في هذا الموضوع، وأفضّل عدم الخوض فيه».

وعلى الرغم من أن سيتي يمر بفترة صعبة من الناحية الرياضية، فإن دوكو «24 عامًا» أعرب عن ثقته بقدرتهم على التعافي: «لقد أظهرنا أشياء جميلة في طريقة اللعب. لكن أحيانًا نحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم فعلًا، ولكي يفهم الجميع ما هو مطلوب منهم. نحن نتحلى بالصبر، لكننا نعرف أيضًا أن الوقت في نادٍ مماثل ليس مفتوحًا، وأنه يجب علينا الفوز وأنا واثق من أن النتائج ستتحسن سريعًا».