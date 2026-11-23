تنطلق منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2026-2027م، الثلاثاء، بـ4 مواجهات.

وتلعب جميع مواجهات الجولة عند الساعة 7:00 مساءً، حيث يلتقي الجيل مع نظيره الروضة على صالة مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، فيما يواجه الهداية نظيره الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

ويستضيف الترجي نظيره السلام على صالته بالقطيف، ويلتقي الثقبة مع أبها على صالة نادي الصفا بصفوى.

ويتصدر الصفا جدول ترتب الدوري برصيد 6 نقاط، يليه الترجي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم الهداية ثالثًا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الروضة والسلام المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويأتي الجيل سادسًا برصيد نقطتين، يليه الثقبة سابعًا برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل أبها المركز الثامن دون نقاط.