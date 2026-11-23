استمرَّ الاقترانُ بين أهداف النيجيري جورج إيلينيخينا، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، وانتصارات «النمور»، التي عادت آسيويًا أمام باختاكور الأوزبكي، مساء الإثنين في جدة.

وفاز «الإتي» 2-0 على باختاكور، لحساب خامس جولات مجموعة الغرب من دوري الأبطال للنخبة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، فتقدَّم إلى المركز الثامن، المؤهل إلى دور الـ 16.

وأحرز إيلينيخينا في الدقيقة 47 من المباراة تاسع أهدافِه مع الفريق، الذي استقطبه مطلع العام الجاري. وفي كل مباراةٍ تشهد هزَّ النيجيري شباك المنافسين، ينتصر الاتحاديون.

وجاءت أهداف المهاجم، البالغ من العمر 20 عامًا، أمام النجمة «هدفين»، في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأمام القادسية، والنصر «هدفين»، والفيحاء، والاتفاق، والدرعية، في دوري روشن السعودي، وأخيرًا باختاكور، في دوري الأبطال.

وكسِب فريقُه هذه المباريات السبع، علمًا أن اللاعب الشاب غاب عن لوائح الهدافين الاتحاديين طوال النصف الثاني من الموسم الماضي بعد قدومه من موناكو الفرنسي.

وبفضل تألُّقه مع «النمور»، استُدعِيَ النيجيري للمرة الأولى إلى صفوف منتخب بلاده، ولَعِب له مباراتين، في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وأحرز هدفًا ضد مدغشقر.