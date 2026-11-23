تغلَّب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم 2-0 على باختاكور الأوزبكي، مساء الإثنين، مُحقِّقًا انتصاره الأول على أرضه في النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورفع الفريق، الذي يُدرِّبه الألماني ينز فيسينج، رصيده إلى 7 نقاط، وتقدِّم إلى المركز الثامن في مجموعة الغرب، قبل انتهاء منافسات الجولة الخامسة الأربعاء، إثر تفوُّقه على باختاكور بهدفين نظيفين، أحرزهما الظهير مهند الشنقيطي، في الدقيقة 7، والمهاجم النيجيري جورج إيلينيخينا، في الدقيقة 47.

وللمرة الأولى، يفوز «النمور» في جدة ضمن النسخة الجارية من البطولة الآسيوية، بعدما خسِروا من شباب الأهلي دبي والعين الإماراتيين، 1- 2 و1- 4، ضمن الجولتين الثانية والرابعة، على الترتيب.

وخارج أرضه، تعادل الفريق 1-1 مع الشمال القطري، وفاز 2-1 على نيفتشي فرجانة الأوزبكي، لحساب الجولتين الأولى والثالثة، على الترتيب.

وبتخطِّيه عقبة باختاكور، لحساب الجولة الخامسة، رفع الاتحادُ عددَ انتصاراتِه على فرق أوزبكستان، في دوري أبطال آسيا للنخبة باسميه السابق والحالي، إلى 14، حقّقها في 23 مواجهة، مقابل 7 تعادلات وخسارتين.