حسم فريق بيراميدز الأول لكرة القدم قمة تاسع جولات الدوري المصري الممتاز بالفوز 2-0 على الأهلي، مساء الإثنين في القاهرة، مُنهِيًا تفوق «القلعة الحمراء» في المواجهات المباشرة بينهما على كافة أصعدة المنافسة.

وأحكم بيراميدز قبضته على صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، متقدمًا بخمس على الزمالك، الثاني، و7 على الأهلاويين، الذين تراجعوا إلى المركز الثالث.

وافتتح كريم حافظ، الظهير الأيسر، أهداف القمّة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني، أضاف الجناح مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق الأزرق والأبيض، الذي حافظ على العلامة الكاملة في الدوري المحلي، بحصده تسعة انتصارات خلال العدد ذاته من الجولات.

ويحمل نادي بيراميدز اسمَهُ الحالي منذ 2018، بدلًا من الاسم السابق «الأسيوطي سبورت».

ومنذ حملِ الفريق اسمهُ الجديد، خاض 21 مباراةً ضد الأهلي، البطل التاريخي للكرتين المصرية والإفريقية، كسِب ثمانٍ منها، بحساب فوزه الإثنين على ملعب القاهرة الدولي، وخسِر ثمانٍ، وتعادل في خمسٍ.

وإضافةً إلى إنهائه تفوُّق الأهلي تاريخيًا أمامه، فاز بيراميدز على «القلعة الحمراء» للمرة الثالثة تواليًا في الدوري، مُسجّلًا بذلك أطول سلسلة انتصاراتٍ بين الفريقين على مستوى المسابقة. والتقى الفريقان 17 مرَّةً ضمن الدوري، وثلاثًا على صعيد كأس مصر، ومرةً في كأس السوبر المصري.